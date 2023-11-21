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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Доля отказов в автокредитах в США достигла рекордных 11%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американские банки в 2023 году отклоняют 11% заявок на кредиты на покупку автомобиля, свидетельствуют данные опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка.

Это рекордный показатель за все время подсчета, то есть с 2013 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году и составлял 7,9%. Данные основаны на трех опросах, проведенных в феврале, июне и октябре этого года, отмечает MarketWatch.

Ужесточение кредитных условий наблюдается и в других сегментах. Так, 17,8% респондентов сообщили о подаче заявок на увеличение лимита по кредитной карте (против 11,2% годом ранее), при этом 32,1% из них получили отказ.

Ранее ФРБ Нью-Йорка сообщал, что совокупная задолженность американцев по кредитным картам на конец третьего квартала достигла $1,08 трлн.

США ФРБ Нью-Йорка
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