Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Минске подписали 15 документов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности подписали пакет из 15 документов по итогам саммита в Минске, сообщает госагентство БелТА.

Так, подписана декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой выражается позиция ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.

Принято также решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ. В новой редакции утверждено положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Еще одним решением СКБ утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ.

Подписаны решения по ряду кадровых вопросов. Так, на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ назначен представитель России генерал-полковник Андрей Сердюков. Также принято решение о распределении квотных должностей в Организации на следующий трехлетний период.