ЕС выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз предоставит Украине 50 млн евро на восстановление поврежденной портовой инфраструктуры, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на Европейский союз. Мы продолжаем расширять наши "линии солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она в соцсети Х (в прошлом - Twitter).

"Вместе мы отправим украинское зерно в мир", - добавила глава ЕК.

К ее посту в социальной сети прилагается текст соответствующего письма в адрес президента Украины Владимира Зеленского.