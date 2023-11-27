Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕС выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз предоставит Украине 50 млн евро на восстановление поврежденной портовой инфраструктуры, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на Европейский союз. Мы продолжаем расширять наши "линии солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она в соцсети Х (в прошлом - Twitter).

"Вместе мы отправим украинское зерно в мир", - добавила глава ЕК.

К ее посту в социальной сети прилагается текст соответствующего письма в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

ЕС Украина Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

КНДР восстанавливает посты охраны в демилитаризованной зоне

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 ноября

Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря

Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине и Израилю 4 декабря

Байден и Нетаньяху договорились продолжать работу по освобождению заложников в Газе

Байден и Нетаньяху договорились продолжать работу по освобождению заложников в Газе

Израиль за день освободил 39 палестинцев, в понедельник намерен отпустить еще 40

Израиль за день освободил 39 палестинцев, в понедельник намерен отпустить еще 40

ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач

ЗАЭС потеряла соединение с основной линией электропередач

В Аденском заливе неизвестные захватили танкер

ХАМАС передало Красному Кресту 14 израильтян и трех иностранных заложников

ХАМАС передало Красному Кресту 14 израильтян и трех иностранных заложников

Премьер Финляндии заявил о возможности закрытия последнего КПП на границе с РФ

Премьер Финляндии заявил о возможности закрытия последнего КПП на границе с РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });