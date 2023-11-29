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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Toyota продаст акции производителя автокомплектующих Denso на $1,95 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует продать 125 млн акций своего ключевого поставщика Denso Corp., заявил в среду директор по коммуникациям компании Юн Нагато.

Рыночная стоимость этого пакета составляет порядка $1,95 млрд.

Акции Denso, выпускающей комплектующие для автомобилей, подорожали на 0,9% по итогам торгов, до 2298 иен ($15,6).

После продажи пакета доля Toyota в Denso сократится до 20% с нынешних 24%, сообщил Нагато, слова которого приводит Market Watch.

Toyota планирует реинвестировать поступления от продажи акций Denso в развитие бизнеса, отметил он.

Denso, в свою очередь, распространила пресс-релиз, заявив, что выкупит до 125 млн собственных акций.

Toyota в прошлом месяце зафиксировала рекордные для октября объемы продаж и производства автомобилей благодаря высокому спросу на ее продукцию в Северной Америке и Европе.

Реализация автомобилей в октябре повысилась на 5,6% до 970,313 тыс., производство выросло на 12% до 1,036 млн машин, говорится в сообщении компании.

Продажи Toyota в Европе подскочили на 15%, в Северной Америке – на 7,4%.

Акции компании подорожали на 1,7% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.

Toyota Toyota Motor Denso
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