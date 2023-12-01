Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - России в пятницу не удалось набрать достаточно голосов, чтобы быть переизбранной на следующий год в Совет Международной морской организации (ИМО) ООН - руководящий орган ИМО, сообщили в пятницу западные СМИ.

Ранее Россия традиционно избиралась в состав Совета.

В пятницу в Совет на тайном голосовании выбрали 40 стран, включая КНР, США, Великобританию, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Южную Корею.

ИМО создали в 1948 году с принятием Конвенции о Межправительственной морской консультативной организации. Конвенция вступила в силу 17 марта 1958 года, и организация приступила к работе. СССР стал членом ИМО в декабре 1958 году.

Высший орган организации - Ассамблея государств-членов, ее сессии собираются раз в два года. Деятельность ИМО направлена на отмену дискриминационных действий в отношении международного торгового судоходства, принятие норм для обеспечения безопасности на море и экологической безопасности. Члены ИМО ведут обмен информацией, обсуждают различные проблемы судоходства.