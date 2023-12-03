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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи
Вулкан Марапи. Архивное фото.
Фото: Dasril Roszandi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Извержение вулкана Марапи началось в воскресенье на западе Индонезии на острове Суматра, сообщают западные СМИ.

"Наблюдался мощный столб серого пепла, клонившийся на восток. Извержение все еще продолжается", - цитируют СМИ слова руководителя индонезийского Центра вулканологии и снижения геологических рисков Хендры Гунавана.

Пепел поднялся на 3 тыс. метров над вершиной вулкана. Высота вулкана составляет 2 891 м.

Власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности в связи с извержением, закрыли зону вокруг Марапи. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Однако пепел накрыл несколько деревень, и власти раздают жителям маски, а также советуют носить очки для защиты глаз.

Вулканическая активность в районе Марапи наблюдается с января. Он считается наиболее интенсивно действующим вулканом на Суматре.

В Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, располагаются примерно 130 действующих вулканов.

Индонезия Суматра Марапи
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