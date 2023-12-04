На Суматре в результате извержения вулкана Марапи погибли 11 альпинистов

Поиски еще 12 человек продолжаются

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На западе Суматры на склонах вулкана Марапи, извержение которого внезапно началось 3 декабря, нашли тела 11 альпинистов, продолжаются поиски еще 12, сообщает АР со ссылкой на индонезийских спасателей.

Марапи выбросил массы пепла на высоту до 3000 метров, ближайшие к жерлу деревни и города засыпало пеплом и обломками вулканической породы. Накануне извержения на склонах вулкана находились 75 альпинистов, оказавшиеся в ловушке.

Спасателям в воскресенье и понедельник удалось найти и эвакуировать 52 человека, некоторым из них потребовалась госпитализация из-за переломов и ожогов, сообщил АР представитель региональной поисковой службы. Поиски пропавших и эвакуация погибших продолжаются.

После начала извержения альпинистские тропы на Марапи были закрыты. Жителям деревень на склонах рекомендовали перебраться на расстояние как минимум три километра от жерла на случай возможного выхода лавы. Также им раздали маски и посоветовали носить очки для защиты глаз от вулканического пепла.

Ранее сообщалось, что в связи с извержением Марапи в регионе был введен третий из четырех уровней опасности. Вулканическая активность наблюдается с января, когда произошло еще одно извержение, тогда обошлось без жертв.

Марапи - один из 120 активных вулканов Индонезии.