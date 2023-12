Фондовые индексы США выросли, завершив в плюсе пятую неделю подряд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу, S&P 500 завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года.

По итогам недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%.

Все три индекса завершили в плюсе пятую неделю подряд на фоне продолжающегося падения доходностей американских гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году, отмечает Market Watch.

Доходности US Treasuries продолжили падение в пятницу, несмотря на заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным. "Пока рано говорить с уверенностью о том, что мы достигли в достаточной мере ограничительного состояния политики, или обсуждать сроки ее смягчения", - сказал Пауэлл в ходе выступления на мероприятии в колледже Спелман в Атланте.

"Мы готовы продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо", - заявил он.

Пауэлл при этом отметил, что шаги, предпринятые Федрезервом ранее, сделали его политику "довольно ограничительной". Именно эта фраза была воспринята трейдерами как "голубиный" сигнал, поскольку еще несколько недель назад глава ФРС говорил о ней как просто об "ограничительной", говорит главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч. "Я думаю, вполне справедливо, что трейдеры ухватились за эту тонкость", - отметил эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали продолжающийся спад активности в производственном секторе США.

Индекс ISM Manufacturing, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в ноябре остался на уровне предыдущего месяца - 46,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 47,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки уже 13 месяцев подряд.

Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones в пятницу стали бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (+4,3%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,3%) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+3,2%).

Стоимость акций Uber Technologies (SPB: UBER) выросла на 1,7% в ходе основной сессии и поднялась на 5,5% на дополнительных торгах после заявления S&P Global о планируемом включении бумаг в расчет индекса S&P 500. Акции будут включены в индекс до начала торгов 18 декабря, сообщила S&P Global.

Капитализация владельца сети магазинов косметики Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) подскочила на 9,5% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Бумаги Dell Technologies (SPB: DELL) подешевели на 5,2% по итогам торгов. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года в четыре раза, однако показатель в расчете на акцию оказался хуже прогнозов рынка.

Акции фармкомпании Pfizer Inc. (SPB: PFE) снизились в цене на 5,1% из-за неудачных результатов второй фазы клинических испытаний ее препарата от ожирения.

Капитализация Marvell Technology Group упала на 5,3%. Производитель полупроводникового и телекоммуникационного оборудования зафиксировал чистый убыток и 8%-е снижение выручки в третьем финквартале. Прогноз компании на четвертый финквартал предполагает, что ее выручка практически не изменится.

Стоимость акций American International Group (SPB: AIG) (AIG) увеличилась на 0,2%. Компания сообщила о намерении продать новую порцию акций (35 млн) своего публичного подразделения в сфере пенсионного страхования Corebridge Financial. AIG продолжает сокращать пакет акций Corebridge, но намерена сохранить контроль над компанией.

Бумаги Corebridge подешевели на 3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 294,61 пункта (0,82%) и составил 36245,5 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,83 пункта (0,59%) - до 4594,63 пункта.