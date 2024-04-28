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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Обстановка на акции оппозиции в столице Грузии обостряется

У здания парламента появился полицейский спецназ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Акция протеста оппозиции вечером в воскресенье переместилась с площади Республики в Тбилиси к зданию парламента, где оппозиционеров встретили несколько сот полицейских. Обстановка накалилась после призыва организаторов акции пройти через кордон полиции к установленной сцене перед зданием парламента, где в понедельник должна состояться акция сторонников власти.

Несколько десятков крепких молодых людей в течение получаса противостоят кордону полицейских. После того, как напор толпы усилился, к зданию парламента подошли отряды полицейского спецназа, передает корреспондент "Интерфакса".

МВД распространило заявление, которым призвало участников акции не выходить за рамки закона.

Оппозиционные силы в течение последних дней проводят акции протеста против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния".

Тбилиси Грузия
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