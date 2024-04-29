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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

У православных христиан начинается Страстная седмица

У православных христиан начинается Страстная седмица
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных христиан начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

В эти дни верующим предписывается строгий пост "ради Страстей Христовых", которые Спаситель претерпел за грехи человечества. Кроме того, усиленным постом христиане пытаются достойно подготовить себя к встрече светлого Христова Воскресения.

В Страстную седмицу все дни называются Великими по причине великих воспоминаний, совершаемых Церковью. Это и чудеса, которые сотворил Иисус, и Тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную Пятницу - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

Страстная седмица Православие
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