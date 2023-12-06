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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о прекращении секретности изобретений эпохи СССР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана принял закон "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года".

В соответствии с протоколом, страны СНГ больше не будут обеспечивать секретность изобретений времен СССР, сообщила пресс-служба мажилиса.

Там напомнили, что это соглашение было разработано в связи с распадом СССР и образованием на его базе самостоятельных государств в целях обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах-участниках СНГ сведений о секретных изобретениях.

"За время действия соглашения не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, созданные в бывшем СССР, как и случаев по их рассекречиванию. Ввиду неактуальности документа Совет министров иностранных дел СНГ принял решение о прекращении его действия. Соответствующий протокол подписан 4 марта 2021 года", - пояснили в пресс-службе мажилиса.

Казахстан Мажилис СНГ СССР
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