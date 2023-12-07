Эстония денонсирует договор с Россией о правовой помощи

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение денонсировать договор с Россией об оказании правовой помощи и поручило министерству иностранных дел подготовить и направить в парламент соответствующий законопроект.

"Мы должны продолжить усилия по изоляции русских на международной арене и сохранять эстонско-российские отношения только на минимально необходимом уровне до тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России", - приводит пресс-служба МИД слова министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Margus Tsahkna).

Как пояснил МИД, после прекращения действия договора правовое сотрудничество с Россией будет проходить так же, как со всеми другими "третьими" государствами.