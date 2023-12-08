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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:03 по времени Тихоокеанского побережья США (в 11:03 по московскому времени). Примерно через час спутники должны быть выведены на орбиту.

Это 129-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 60-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 13-й раз, после отделения должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находится в Тихом океане.

SpaceX Starlink Falcon 9
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