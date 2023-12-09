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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

В Грузии оппозиционеры и президент провели шествие с призывом к интеграции в ЕС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Грузинские оппозиционные партии и неправительственные организации провели в субботу шествие по центру Тбилиси, призвав лидеров европейских стран предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В мероприятии вместе с несколькими сотнями оппозиционеров приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Лидеры ЕС 15 декабря должны принять политическое решение о предоставлении Грузии статуса страны - кандидата на вступление в ЕС. На этот день правящая партия "Грузинская мечта" назначила в Тбилиси "народные гуляния". Об этом решении несколько дней назад сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.

Грузия Тбилиси Саломе Зурабишвили ЕС
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