В Грузии оппозиционеры и президент провели шествие с призывом к интеграции в ЕС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Грузинские оппозиционные партии и неправительственные организации провели в субботу шествие по центру Тбилиси, призвав лидеров европейских стран предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В мероприятии вместе с несколькими сотнями оппозиционеров приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Лидеры ЕС 15 декабря должны принять политическое решение о предоставлении Грузии статуса страны - кандидата на вступление в ЕС. На этот день правящая партия "Грузинская мечта" назначила в Тбилиси "народные гуляния". Об этом решении несколько дней назад сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.