На юго-западе Швейцарии неизвестный застрелил двух человек

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина в понедельник открыл огонь в швейцарском городе Сьон на юго-западе страны, два человека погибли, сообщили в полиции кантона Вале.

"Утром в понедельник мужчина, личность которого пока не установлена, по неизвестным пока причинам открыл огонь по нескольким людям в Сьоне", - указано в сообщении.

"Два человека погибли, еще один ранен", - отметили в полиции. При этом, по данным стражей порядка, нападавший знал жертв.

В настоящее время полиция проводит операцию по задержанию стрелка.