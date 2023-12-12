Nissan выкупит у Renault 5% своих акций на 765 млн евро

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Renault SA планирует продать 5% акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму до 765 млн евро, говорится в сообщении французского автопроизводителя.

Renault рассчитывает зафиксировать бухгалтерский убыток от сделки в размере до 1,5 млрд евро. Эта сумма может быть скорректирована в конце года.

Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле этого года. В соответствии с этим планом они будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежит 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.

Акции Renault дешевеют на 0,3% на торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 21% до 11 млрд евро.