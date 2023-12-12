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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Один российский миротворец погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Нагорном Карабахе, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"11 декабря 2023 года в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", - говорится в сообщении.

"При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение", - отмечает Минобороны.

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