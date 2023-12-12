Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Силы самообороны Японии проследили за прохождением эсминца КНР в Японское море

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за китайским ракетным эсминцем класса "Ренхай", который во вторник, пройдя Цусимский пролив, вошел в Японское море, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

За действиями китайского эсминца следили японские патрульные катера и патрульный противолодочный самолет.

Эсминец класса "Ренхай" оснащен установками вертикального пуска модульно-ячеистого типа для зенитных, противолодочных и тактических крылатых ракет. Всего корабль несет 112 ракет.

ВМС Китая располагает восемью эсминцами этого класса. Всего в составе китайского флота насчитывается 48 эскадренных миноносцев.

Японское море Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера отпустили

Сейм Польши хочет отложить о голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента

Сейм Польши хочет отложить о голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента

Что произошло за день: вторник, 12 декабря

Российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе

В ЕС готовятся ввести уголовную ответственность за нарушения санкций Евросоюза

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США

Законодатели ЕС договорились о правилах конфискации преступных денег

Законодатели ЕС договорились о правилах конфискации преступных денег

Во Франции задержан писатель Бегбедер

Во Франции задержан писатель Бегбедер

Из Польши по подозрению в шпионаже выдворили гражданина РФ

Из Польши по подозрению в шпионаже выдворили гражданина РФ

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });