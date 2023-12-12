Силы самообороны Японии проследили за прохождением эсминца КНР в Японское море
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за китайским ракетным эсминцем класса "Ренхай", который во вторник, пройдя Цусимский пролив, вошел в Японское море, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.
За действиями китайского эсминца следили японские патрульные катера и патрульный противолодочный самолет.
Эсминец класса "Ренхай" оснащен установками вертикального пуска модульно-ячеистого типа для зенитных, противолодочных и тактических крылатых ракет. Всего корабль несет 112 ракет.
ВМС Китая располагает восемью эсминцами этого класса. Всего в составе китайского флота насчитывается 48 эскадренных миноносцев.