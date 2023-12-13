Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в КНР у границы с Казахстаном

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в 42 км к северо-северо-востоку от города Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:48 мск в среду, находился примерно в 10 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.