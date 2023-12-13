Азербайджан и Армения провели обмен военнопленными по формуле "2 на 32"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Плененные Азербайджаном 32 армянских военнослужащих в среду возвратились на родину, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Плененные в 2020-2023 гг. 31 военнослужащий ВС Армении и плененный в сентябре в Нагорном Карабахе один военнослужащий пересекли армяно-азербайджанскую границу и находятся на территории Армении", - написал Пашинян в соцсетях.

По его словам, вернувшиеся 32 человека пройдут медобследование и вернутся к своим родным.

Пашинян также опубликовал список возвращенных лиц.

Обмен пленными стал возможен в результате договоренности, достигнутой между аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана.

Ереван вернул Баку двух военнослужащих.

Как сообщила госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, обмен пленными произошел на границе двух стран.

В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было, добавили в госкомиссии.