Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Азербайджан и Армения провели обмен военнопленными по формуле "2 на 32"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Плененные Азербайджаном 32 армянских военнослужащих в среду возвратились на родину, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Плененные в 2020-2023 гг. 31 военнослужащий ВС Армении и плененный в сентябре в Нагорном Карабахе один военнослужащий пересекли армяно-азербайджанскую границу и находятся на территории Армении", - написал Пашинян в соцсетях.

По его словам, вернувшиеся 32 человека пройдут медобследование и вернутся к своим родным.

Пашинян также опубликовал список возвращенных лиц.

Обмен пленными стал возможен в результате договоренности, достигнутой между аппаратом премьер-министра Армении и администрацией президента Азербайджана.

Ереван вернул Баку двух военнослужащих.

Как сообщила госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, обмен пленными произошел на границе двух стран.

В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было, добавили в госкомиссии.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Что случилось этой ночью: среда, 13 декабря

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

Уолл-стрит во вторник выросла на данных о замедлившейся инфляции

В пакет помощи США Украине войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО

В пакет помощи США Украине войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден считает, что смена правительства поможет Нетаньяху решить конфликт с палестинцами

Обострение палестино-израильского конфликта

Минобороны Израиля обещает скорый разгром ХАМАС в Газе

Минобороны Израиля обещает скорый разгром ХАМАС в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });