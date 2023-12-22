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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Лавров обсудил с азербайджанским коллегой взаимодействие на Южном Кавказе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Взаимодействие по проблематике Южного Кавказа обсудили в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов, сообщает МИД РФ в пятницу.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье, с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу ситуацию в Закавказье Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава российского МИД также провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Джейхун Байрамов Сергей Лавров МИД РФ
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