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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Си Цзиньпин заявил об огромном потенциале экономического сотрудничества с США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Китай и США имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

"Потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами огромен, пространство обширно, а перспективы многообещающие", - говорится в поздравительной телеграмме китайского руководителя по случаю 50-летия Американо-китайского делового совета.

Он отметил, что от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты работать сообща над решением стоящих перед ними задач, "зависят интересы двух народов".

Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", претворять в жизнь результаты его встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте МИД КНР, говорится, что Китай будет неуклонно следовать по пути качественного развития, содействовать открытости внешнему миру на высоком уровне и создавать ориентированную на рынок, верховенство закона и интернационализированную деловую среду. Модернизация в китайском стиле откроет больше возможностей для компаний со всего мира, включая американские компании, заверил председатель КНР.

Китай Си Цзиньпин США
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