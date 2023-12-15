Американские и японские военные самолеты провели учения над Японским морем

Это произошло в один день с российско-китайскими военно-воздушными учениями

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты американских ВВС и ВМС и Воздушных сил самообороны Японии провели совместные учения в воздушном пространстве над акваторией Японского моря, сообщило Командование военно-воздушных сил США на Тихом океане.

В учениях, которые состоялись накануне, были задействованы семь истребителей F-16, заправщик KC-135 ВВС США, два палубных самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G ВМС США и четыре истребителя пятого поколения F-35 Воздушных сил самообороны Японии.

По сообщению командования, целью учений было "укрепление американо-японских способностей по реагированию и отработка тактических навыков".

Они проводились в регионе в тот же день что и российско-китайские совместные военно-воздушные учения.

Как сообщало Минобороны России, российские и китайские стратегические бомбардировщики в четверг выполнили совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - говорилось в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что "в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".

По данным ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/Цзянь 11б ВВС Китая.