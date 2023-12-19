Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Германская экс-дочка "Газпрома" договорилась о покупке газа в Норвегии на 10 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, ранее называлась Gazprom Germania, бывшее дочернее предприятие "Газпрома" подписала соглашения с норвежской Equinor о покупке 10 млрд кубометров газа в год с 2024 по 2034 годы с возможным продлением на 5 лет по рыночным ценам, сообщила Equinor.

Ежегодный объем поставок способен покрыть треть промышленного спроса Германии.

Пятилетний опцион предполагает закупку около 29 млрд кубометров в течение указанного срока.

Компании также подписали необязывающий документ о намерениях, что SEFE станет долгосрочным покупателем низкоуглеродного водорода у Equinor с 2029 до 2060 годы.

Газ будет доставляться на Trading Hub Europe (THE) в Германии, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах и National Balancing Point (NBP) в Великобритании.

Газпром Gazprom Germania SEFE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

Более 80 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });