Германская экс-дочка "Газпрома" договорилась о покупке газа в Норвегии на 10 лет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, ранее называлась Gazprom Germania, бывшее дочернее предприятие "Газпрома" подписала соглашения с норвежской Equinor о покупке 10 млрд кубометров газа в год с 2024 по 2034 годы с возможным продлением на 5 лет по рыночным ценам, сообщила Equinor.

Ежегодный объем поставок способен покрыть треть промышленного спроса Германии.

Пятилетний опцион предполагает закупку около 29 млрд кубометров в течение указанного срока.

Компании также подписали необязывающий документ о намерениях, что SEFE станет долгосрочным покупателем низкоуглеродного водорода у Equinor с 2029 до 2060 годы.

Газ будет доставляться на Trading Hub Europe (THE) в Германии, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах и National Balancing Point (NBP) в Великобритании.