Все регионы РФ смогут поставлять кукурузу и рис в Китай

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - РФ и Китай подписали дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу.

Подписи под документом поставили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Как сообщает Россельхознадзор, эти изменения дают право российским предприятиям начать поставки кукурузы и риса из всех регионов РФ. Сейчас экспорт ограничен Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью.

Между тем основные производители эти сельхозкультур находятся в европейской части страны.

Кроме того, подписан протокол о ветеринарных и санитарных требованиях к кормам для непродуктивных животных, экспортируемым из РФ в Китай.