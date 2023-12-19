Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Все регионы РФ смогут поставлять кукурузу и рис в Китай

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - РФ и Китай подписали дополнение о внесении изменений в протокол о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу.

Подписи под документом поставили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Как сообщает Россельхознадзор, эти изменения дают право российским предприятиям начать поставки кукурузы и риса из всех регионов РФ. Сейчас экспорт ограничен Приморским, Забайкальским, Хабаровским краями, Амурской областью и Еврейской автономной областью.

Между тем основные производители эти сельхозкультур находятся в европейской части страны.

Кроме того, подписан протокол о ветеринарных и санитарных требованиях к кормам для непродуктивных животных, экспортируемым из РФ в Китай.

Китай Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

Brent подорожала до $78,05 за баррель

Brent подорожала до $78,05 за баррель

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

Более 80 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });