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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Страны Балтии договорились о единообразном применении санкций ЕС против России

Они взяли месяц на организацию регионального подхода к исполнению санкций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Эвика Силиня и Кайя Каллас подписали соглашение о едином региональном применении санкций Евросоюза против России и Белоруссии, сообщил литовский кабинет министров.

Документ обязывает эти страны обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией. Соответствующие ведомства должны будут начать применять региональный подход не позднее 31 января 2024 года.

Страны обязуются, что их таможенные органы договорятся следовать общим методам расследования, запрашивать дополнительную документацию о транзите или конечном использовании товаров, дополнительные декларации от производителей и экспортеров, чтобы снизить риск обхода санкций.

В декларации отмечается, что для стран Балтии важно работать вместе, чтобы обеспечить единообразное применение санкций.

Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 12 пакетов санкций против России.

Евросоюз Ингрида Шимоните Кайя Каллас Литва Латвия Эстония Эвика Силиня
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