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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Индекс потребдоверия в США в декабре подскочил до 110,7 пункта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Подындекс потребительских ожиданий в декабре подскочил до 85,6 пункта с 77,4 пункта месяцем ранее. Индикатор впервые за четыре месяца поднялся выше отметки в 80 пунктов – уровня, сигнализирующего о потенциальной рецессии в экономике в течение следующего года.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации увеличился до 148,5 пункта с 136,5 пункта в ноябре.

За 100 пунктов принимается значение индекса в 1985 году.

"Декабрьское повышение потребительского доверия отражает более позитивную оценку текущей ситуации и доступности рабочих мест, а также менее пессимистичный взгляд на перспективы бизнеса, рынка труда и личных доходов на ближайшие шесть месяцев", - отметила главный экономист Conference Board Дана Петерсон.

США
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