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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Индекс потребдоверия в США в декабре подскочил до максимума с июля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта в ноябре, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индикатор обновил максимум с июля.

Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

В декабре 2022 года значение индикатора находилось на отметке 59,8 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в декабре вырос до 73,3 пункта (предварительное значение - 74 пункта) по сравнению с 68,3 пункта месяцем ранее, а индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 67,4 пункта (ранее - 66,4 пункта) с 56,8 пункта.

Инфляционные ожидания на ближайший год среди населения в этом месяце рухнули до минимальных с марта 2021 года 3,1% с 4,5% в ноябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) понизилась до 2,9% с ноябрьских 3,2%.

Предварительное значение январского индекса потребительского доверия будет опубликовано 19 января.

США Мичиганский университет
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