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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Что произошло за день: среда, 20 декабря

Новый штраф для Google, 16 кандидатов в президенты и решение РФС остаться в УЕФА

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента РФ. Дистанционное электронное голосование в марте 2024 года предлагается провести в 29 регионах страны.

- Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей. Такое наказание компании назначили за повторное неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции РФ и ЛГБТ-публикаций.

- Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital. Сделка по продаже завода в Ульяновске, офиса продаж в Москве получила все необходимые одобрения регулирующих органов.

- Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%. Темпы роста перестали ускоряться, следует из данных Росстата. Между тем прокуратура объявила предостережение руководителям ряда предприятий в Удмуртии в связи с ростом цен на куриные яйца и продукты первой необходимости.

- "Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ. Страны обратились по этому вопросу в Евросоюз, рассказал президент компании Николай Токарев.

- Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ. "Автодор" сообщает, что речь идет о ремонте дорог по территории вдоль Азовского побережья. Готово уже порядка 360 км магистрали.

- ФСБ задержала в Москве двух наркокурьеров, планировавших вывезти 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, розничная составляет не менее 6,5 млрд рублей.

- РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию. Члены исполкома пришли к мнению, что союзу лучше остаться в составе УЕФА, поскольку нет гарантий от ФИФА о допуске к чемпионату мира от Азии.

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