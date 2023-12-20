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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

ФСБ задержала в Москве двух наркокурьеров, планировавших вывезти 673 кг кокаина

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, подозреваемых в причастности к контрабанде кокаина из Латинской Америки. Они арестованы, следственным управление ФСБ расследует в их отношении уголовное дело.

"В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского Союза", - заявили в спецслужбе.

По версии следствия, задержанные использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

"При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском "черном" рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей", - сообщили в спецслужбе.

"Российское уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы", - напомнили в ФСБ.

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