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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Погибший в Феодосии, новые суды Белых и розыск Гудкова и Куваева

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб при ночной атаке на порт Феодосии. Пострадали четыре человека. Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".

- Более 30 человек заявили о намерении выдвинуться кандидатами в президенты РФ, сообщил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

- Никиту Белых оправдали по одному обвинению и освободили от наказания по другому. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. По обвинению в превышении должностных полномочий его оправдали.

- Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Министр обороны РФ также заявил, что российские войска расширяют подконтрольные территории на всех направлениях СВО.

- Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. В рамках какого уголовного дела Гудков объявлен в розыск, не сообщается.

- Запрет вывозить из России патроны и гильзы продлен до конца 2025 года. Речь о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

- Создатель "Масяни" Олег Куваев (признан иноагентом) объявлен в розыск. По какому уголовному делу Куваев объявлен в розыск, не сообщается.

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