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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В новогоднюю ночь в Москве может похолодать до минус 10 градусов

В новогоднюю ночь в Москве может похолодать до минус 10 градусов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Москва в новогоднюю ночь будет находиться между циклонами и антициклонами; есть вероятность, что температура может опуститься до минус 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация, которая будет в центре европейской России (в том числе и в Москве - ИФ) в новогоднюю ночь и 1 января - необычная. Москва будет находиться между четырьмя барическими образованиями. К западу и к востоку от Москвы расположатся циклоны, к северу и югу - антициклоны (...) Атмосфера сама сейчас не знает, какой она будет в новогоднюю ночь", - сказал Вильфанд.

"Вероятность того, что погода будет около ноля - 50%, а вероятность того, что она будет около минус 10 - тоже 50%", - сказал Вильфанд.

По последним данным, представленным на сайте Гидрометцентра, температура в новогоднюю ночь будет опускаться до минус 7 градусов. 2 января в столичный регион придет резкое похолодание. По сравнению с 30 декабря, когда в столице температура будет до плюс 4, она понизится на 15 градусов: до минус 12 - минус 7 днем.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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