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Горнолыжный сезон в Сочи может начаться раньше обычного

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжный сезон на курортах Сочи может открыться раньше обычного, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Большое количество снега сейчас выпало в районе Красной поляны. Это крайне редко бывает. В 2014 году, когда мы занимались метеообеспечением Олимпиады (в Сочи - ИФ), ещё 27 января не было снега. А для того, чтобы нарастить искусственный снег, должна быть обязательно естественная подложка", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

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По его словам, сейчас в этих местах "высота снега большая, сейчас будут работать эти машины (генераторы снега - ИФ)".

"Сейчас действительно можно говорить о том, что в этих регионах начнется ранний горнолыжный сезон. Обычно он начинается во второй половине января, даже в конце января", - сказал глава Гидрометцентра.

Вильфанд рассказал, что выпадение сильных осадков, в том числе снега, связано со столкновением арктических и субтропических воздушных масс на юге России - в Краснодарском крае и на Ставрополье. Это явление привело, в том числе, к штормам на черноморском побережье, сильным, почти ураганным ветрам (со скорость 28-30м/с).

Сочи
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