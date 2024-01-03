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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Airbus ведет переговоры о покупке подразделения Atos

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE ведет предварительные переговоры о покупке BDS – подразделения французской ИТ-компании Atos, которое занимается кибербезопасностью.

Стоимость сделки может составить 1,5-1,8 млрд евро с учетом долга, сообщила Atos в среду. Airbus начала проведение due diligence (оценка финансового состояния и перспектив бизнеса).

В Airbus подтвердили, что сделали необязывающее предложение, но уверенности в том, что due diligence приведет к сделке, нет, пишет MarketWatch.

Примерно год назад Airbus пыталась купить 30%-ю долю в бизнесе Atos в сфере "больших данных" (big data) и кибербезопасности. Однако сделка не состоялась. Французские СМИ тогда писали, что Airbus не устроила цена и структура сделки.

Atos заявила также, что продолжает переговоры о продаже своего подразделения Tech Foundations чешской инвесткомпании EP Equity Investment (EPEI). Однако пока нет гарантий, что соглашение будет достигнуто.

Atos сообщила, что не исключает возможности продажи дополнительных активов, особенно если сделка с EPEI не состоится.

Котировки акций Airbus снижаются на 0,6% в ходе торгов в среду. Цена бумаг Atos подскочила на 4,7%.

Airbus BDS Atos Франция
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