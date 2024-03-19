Airbus отказалась от планов покупки подразделения Atos в сфере кибербезопасности

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE отказалась от планов покупки подразделения французской IT-компании Atos в сфере "больших данных" и кибербезопасности.

В январе сообщалось, что Airbus изучает возможность покупки подразделения BDS (Big Data & Security), оценивая его в сумму до 1,8 млрд евро.

В пресс-релизе Airbus, опубликованном во вторник, говорится, что "после внимательного изучения всех аспектов потенциальной сделки" компания приняла решение не продолжать переговоры с Atos.

Atos, в свою очередь, заявила, что "анализирует ситуацию и оценивает стратегические альтернативы". Компания отложит публикацию отчетности за 2023 год.

Акции Airbus прибавляют в цене 2% на торгах во вторник, стоимость бумаг Atos упала на 21,6%.