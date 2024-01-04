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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду, участники рынка оценивали статданные и протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители Федрезерва полагают, что денежно-кредитная политика останется ограничительной в течение некоторого времени, при этом прогнозируют снижение процентной ставки в текущем году, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 13 декабря.

"Участники заседания полагают, что ставка, скорее всего, находится на пиковом уровне данного цикла или близко к нему", - отмечается в протоколе.

Формулировки в протоколе стали более оптимистичными, чем в предыдущем. Так, участники отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение снизить ставку, если этот прогресс продолжится.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре увеличился до 47,4 пункта с 46,7 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали роста индекса до 47,1 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Акции Apple Inc. подешевели на 0,8% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендации для них до "нейтрального" уровня с "выше рынка".

Цена бумаг фармкомпании Moderna Inc. опустилась на 3,5% после взлета на 13% накануне после улучшения рекомендации для них аналитиками Oppenheimer до "покупать".

Капитализация JPMorgan Chase & Co. снизилась на 0,4%. Днем ранее рыночная стоимость американского банка обновила исторический максимум.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,76% и составил 37430,19 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 4,1%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,8% - до 4704,81 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,18% и составил 14492,21 пункта.

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