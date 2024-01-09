ЕК одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила, что разрешила в соответствии с европейским законодательством создать совместное предприятие (СП) Volvo Business Services International AB и Renault SAS.

"Комиссия пришла к заключению, что предусмотренная концентрация не создаст проблем для конкуренции, учитывая ограниченное положение на рынке в результате предлагаемой сделки. Заявленная операция была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры контроля за слияниями", - говорится в сообщении ЕК, опубликованном во вторник в Брюсселе.

Также сообщается, что сделка касается главным образом "разработки, производства и продажи легких утилитарных электрических автомобилей, а также оказания логистических услуг".

Между тем в октябре 2023 года сообщалось, что автопроизводители Volvo Group и Renault Group, а также французский логистический оператор CMA CGM планируют создать совместное предприятие для выпуска фургонов с электрическим двигателем.

Шведский и французский автоконцерны инвестируют в СП по 300 млн евро ($316,5 млн) в течение следующих трех лет и получат по 50% акций будущего предприятия.

CMA CGM, в свою очередь, намерена вложить в проект 120 млн евро.

При условии одобрения соглашения регуляторами стороны учредят СП уже в начале 2024 года, а запуск производства состоится в 2026 году.

Модельный ряд будет представлен электрофургонами в различном кузовном исполнении, оснащенными новейшим программным обеспечением (ПО), которое дает возможность отслеживать доставку грузов и оценивать экономическую эффективность перевозок. Использование данного ПО позволит компаниям-операторам сократить профильные расходы на 30%, отмечают участники сделки.

"Мы наблюдаем растущий спрос на чистый, эффективный и безопасный городской транспорт. Партнерство и сотрудничество являются ключевыми факторами для удовлетворения этого спроса", - заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундстедт.

Новая компания получит собственный фирменный стиль и будет базироваться во Франции.