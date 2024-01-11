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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Болгария и Румыния планируют выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, на основании документа туристы смогут въезжать во все страны-члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем, сообщает Schengen Visa Info.

"Ожидается, что Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы C с 1 апреля этого года. Виза позволяет иностранному гражданину въезд и пребывание в странах-членах Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода", - пишет издание.

При этом официального документа с датой начала выдачи шенгенских виз двумя государствами нет.

Как отмечает портал, инициатива связана с решением Совета ЕС отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах.

Ранее Евросоюз принял решение отменить пограничный контроль с Болгарией и Румынией на морских и воздушных границах с 31 марта 2024 года. После этого Совету ЕС было рекомендовано принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах.

Румыния Болгария ЕС Шенгенское соглашение
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