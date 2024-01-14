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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО, заявил заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна.

"Поскольку война бушует у нашей восточной границы, мы приветствуем любое участие наших союзников. Если немцы сделают так, как они сделали в Литве, herzlich willkommen (добро пожаловать - ИФ)", - сказал замглавы МИД Польши в интервью газете Rzeczpospolita.

Шейна подчеркнул, что "Германия является нашим важным экономическим партнером". "Я считаю, что это должно отражаться и на наших политических отношениях", - отметил он.

МИД Польши анонсировал встречу с коллегами из Германии и Франции в ближайшее время.

Германия Польша НАТО ФРГ
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