Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО, заявил заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна.

"Поскольку война бушует у нашей восточной границы, мы приветствуем любое участие наших союзников. Если немцы сделают так, как они сделали в Литве, herzlich willkommen (добро пожаловать - ИФ)", - сказал замглавы МИД Польши в интервью газете Rzeczpospolita.

Шейна подчеркнул, что "Германия является нашим важным экономическим партнером". "Я считаю, что это должно отражаться и на наших политических отношениях", - отметил он.

МИД Польши анонсировал встречу с коллегами из Германии и Франции в ближайшее время.