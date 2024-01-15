Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Второй вид из рода тираннозавров, факторы риска для скотчтерьеров курильщиков и как тестостерон влияет на чувствительность к общей анестезии

Фото: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеонтологи описали второй вид из рода тираннозавров, он получил название Tyrannosaurus mcraeensis. По оценкам исследователей, этот хищный динозавр жил примерно 72,7–70,9 млн лет назад, то есть на 5-7 млн лет раньше знаменитого тирекса, однако не был его непосредственным предком, они произошли от одного предка и развивались независимо. Как и T. rex, этот динозавр достигал примерно 12 метров в длину, но отличался от него деталями строения черепа.

- Семаглутид не повышает риск панкреатита и рака поджелудочной железы у взрослых с сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли израильские врачи, проанализировавшие когорту из более чем 500 тысяч человек, которые принимали агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1. За пациентами наблюдали около семи лет.

- Российские ученые выяснили, что кобанцы были генетически близки к местному населению раннего бронзового века и к более поздним носителям аланской культуры. Среди современных популяций наследие кобанцев, вероятно, присутствует у амшенцев, кумыков и лезгинов. Палеогенетики также обнаружили, что скифы, вероятно, внесли свой вклад в генофонд кобанцев. Кобанская археологическая культура сложилась в позднем бронзовом веке, около XIII–XII веков до. Свое название она получила по могильнику, обнаруженному во второй половине XIX века недалеко от осетинского села Верхний Кобан.

- 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений. Рекорды были побиты по среднегодовой и среднемесячным температурам воздуха, концентрациям парниковых газов в атмосфере и сокращению площади морского льда в Антарктике.

- Палеогенетики обнаружили предков ямников. Это два человека, похороненные на юге современной Воронежской области примерно 7300 лет назад. Они оказались представителями смешанной популяции восточноевропейских и кавказских охотников-собирателей. Этот один из результатов исследования 317 древних геномов древних евразийцев, 309 из которых жили в эпохи мезолита и неолита.

- Американские исследователи три года наблюдали за 120 домашними скотчтерьерами, чтобы определить факторы риска рака мочевого пузыря, который у этих собак возникает чаще, чем у других. Собаки курильщиков оказались более подвержены развитию рака. Еще риск заболеть был выше у собак, имеющих в анамнезе инфекции мочевыводящих путей и живущих возле болот. Авторы отмечают, что им не удалось выявить связи между обработкой газонов пестицидами и риском развития рака.

- У мужчин и женщин разная чувствительность к общей анестезии: известно, что женщины в три раза чаще приходят в сознание при общей анестезии. Американские ученые выяснили, что за это ответственен тестостерон – при его введении мышам у них резко повышалась чувствительность к общим анестетикам. Этот эффект ученые объяснили превращением тестостерона ароматазой в эстрадиол в ядрах гипоталамуса. При этом активность коры головного мозга не зависела от пола ни у людей, ни у мышей. Это исследование впервые показывает органическую основу половых различий в чувствительности к общим анестетикам.

- В организмах полевок, бурозубок и пауков-волков на Аляске преобладает углерод возрастом не более 140 лет. Это означает, что тундра и тайга в условиях потепления все хуже удерживают углерод в своих экосистемах.

- Состоявшийся 8 января дебютный полет частного посадочного модуля Peregrine не закончится высадкой на Луну. Авария в двигательной установке привела к невозможности выполнить основные задачи полета. Следом за проблемой с двигательной установкой возникла утечка топлива. В течение недели специалисты пытались стабилизировать аппарат по отношению к Солнцу, чтобы обеспечить зарядку его батареи. 13 января был проведен тестовый запуск одного из основных двигателей, но он проработал менее секунды. Из-за продолжающейся утечки топлива длительная работа двигательной установкой невозможна. Неудавшаяся миссия завершится 18 января: модуль сгорит в атмосфере Земли, сообщила компания разработчик Astrobotic Technology.

- Генетики выявили сразу шесть случаев хромосомных патологий в древних и исторических геномах. Среди них оказались древнейшие выявленные случаи синдромов Дауна у ребенка и Шерешевского - Тёрнера – у молодого человека, оба жили в железном веке на территории Британии. Эти результаты удалось получить благодаря разработке нового инструмента, позволяющего выявлять различные анеуплоидии в древних геномах, то есть когда клетки организма содержат измененное число хромосом, не кратное гаплоидному набору, что приводит к нарушению эмбрионального развития.