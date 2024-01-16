Парламент Армении принял закон об уклонистах от службы в армии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Армении уклонисты от службы в армии получили возможность освободиться от уголовного преследования, выплатив определенную сумму в госбюджет.

Парламент Армении принял закон, который дает возможность освобождения от уголовной ответственности гражданам, достигшим 27-летнего возраста и не прошедшим обязательную военную службу.

В частности, закон предусматривает несколько вариантов решения проблемы: отслужить полагающиеся два года; отслужить один год и заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (чуть более $6200); отслужить шесть месяцев и заплатить 5 млн драмов (около $12 470); отслужить один месяц и заплатить 8 млн драмов ($19 950); заплатить 15 млн драмов ($37 406) вместо военной службы.