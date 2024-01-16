Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Парламент Армении принял закон об уклонистах от службы в армии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Армении уклонисты от службы в армии получили возможность освободиться от уголовного преследования, выплатив определенную сумму в госбюджет.

Парламент Армении принял закон, который дает возможность освобождения от уголовной ответственности гражданам, достигшим 27-летнего возраста и не прошедшим обязательную военную службу.

В частности, закон предусматривает несколько вариантов решения проблемы: отслужить полагающиеся два года; отслужить один год и заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (чуть более $6200); отслужить шесть месяцев и заплатить 5 млн драмов (около $12 470); отслужить один месяц и заплатить 8 млн драмов ($19 950); заплатить 15 млн драмов ($37 406) вместо военной службы.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Предприниматель Рамасвами завершает свою президентскую кампанию в США

Предприниматель Рамасвами завершает свою президентскую кампанию в США

Что случилось этой ночью: вторник, 16 января

Трамп лидирует на кокусах республиканцев в Айове

Трамп лидирует на кокусах республиканцев в Айове

КСИР нанес удары по целям в иракском Эрбиле и Сирии

Обострение палестино-израильского конфликта

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Завершена активная фаза операции Израиля на севере сектора Газа

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });