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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Скончался бывший первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Вайно Вяльяс

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Эстонии скончался бывший советский дипломат, бывший первый секретарь ЦК Компартии республики Вайно Вяльяс (Vaino Valjas), сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR.

Вяльяс родился 28 марта 1931 года на острове Хийумаа. После окончания средней школы учился на историческом факультете Тартуского государственного университета.

С 1980 по 1988 год находился на дипломатической работе: был послом СССР в Венесуэле, Тринидаде и Тобаго и Никарагуа. С 1988 по 1990 год возглавлял Компартию Эстонии.

Соболезнования в связи со смертью Вяльяса выразил президент Эстонии Алар Карис.

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