Сенат США заблокировал резолюцию с новыми условиями военной помощи Израилю

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сенат США 72 голосами против 11 заблокировал резолюцию, предусматривающую новые условия оказания военной помощи Израилю, сообщают американские СМИ.

Резолюция, представленная сенатором Берни Сандерсом, была направлена на замораживание всей американской военной помощи Израилю в том случае, если госдеп в течение 30 дней не опубликует доклад, в котором будет рассмотрено, совершали ли израильские военные в Газе действия, нарушающие права человека.

"Мы должны обеспечить, чтобы помощь США использовалась в соответствии с правами человека и нашими собственными законами", - заявил Сандерс перед голосованием, призывая поддержать резолюцию.

Сенатор добавил, что "нравится нам это или нет, Соединенные Штаты причастны к кошмару, который сейчас переживают миллионы палестинцев".

Он привел сообщения СМИ о том, что Израиль за шесть недель сбросил на Газу более 22 тыс., поставляемых американцами бомб.

Белый дом заявил, что выступает против резолюции, которая могла бы проложить путь к навязыванию условий оказания помощи Израилю "в области безопасности".

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в секторе в результате действий Израиля погибло более 24 тыс. человек.