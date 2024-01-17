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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Рост промпроизводства в Китае ускорился в декабре 2023 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Темпы роста промышленного производства в Китае повысились в декабре 2023 года, розничных продаж – снизились, согласно опубликованному в среду отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,8% в годовом выражении после подъема на 6,6% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение роста на прежнем уровне. Его декабрьские темпы были максимальными с февраля 2022 года.

Производство в перерабатывающей промышленности Китая в прошлом месяце повысилось на 7,1% (6,7% в ноябре), в горнодобывающем секторе был отмечен рост на 4,7% (3,9% месяцем ранее).

Розничные продажи в КНР в декабре увеличились на 7,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста снизились по сравнению с 10,1% в ноябре и оказались ниже среднего прогноза аналитиков в 8%.

Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 12-го месяца подряд, в декабре оно было минимальным за три месяца.

Продажи одежды выросли на 26%, коммуникационного оборудования – на 11%, нефтепродуктов – на 8,6%, автомобилей – на 4%, золота, серебра и ювелирных украшений – на 29,4%. Реализация строительных материалов сократилась на 7,5%.

За весь прошлый год промпроизводство в КНР повысилось на 4,6%, розничные продажи – на 7,2%.

Безработица в Китае в декабре составила 5,1% против 5% месяцем ранее.

Инвестиции в основные активы в КНР в 2023 году увеличились на 3% до 50,3 трлн юаней ($7,1 трлн). Эксперты ожидали роста на 2,9%.

Китай
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