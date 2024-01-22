Индексы США существенно выросли в пятницу

S&P 500 обновил рекорд

Работа Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда.

Поддержку рынку оказали позитивные экономические и корпоративные новости.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq Composite - на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, опубликованном в пятницу. Это максимальный уровень с июля 2021 года. Средний прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем всего до 70 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе опустились до 2,9% (минимум за три года) по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце.

Инвесторы фондового рынка рассчитывают на "мягкую посадку" экономики США, полагает главный портфельный управляющий Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтт Стаки. "Повышение потребительского доверия - это хорошо для экономики. Более уверенные потребители с большей вероятностью будут тратить деньги", - цитирует его слова издание MarketWatch.

Квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, опубликованная еще в четверг, продолжала оказывать поддержку представителям полупроводниковой отрасли США, отмечает Trading Economics. Ведущий мировой производитель чипов на заказ в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 19%, тем не менее она превысила прогноз экспертов.

В результате котировки акций Nvidia Corp. в пятницу взлетели на 4,2%, Advanced Micro Devices - на 7,1%, Texas Instruments - на 4%, Broadcom - на 5,9%.

К настоящему моменту финансовые отчетности за прошедший квартал опубликовали 52 компании, входящие в расчет S&P 500. Почти в 85% случаев прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, по данным LSEG.

Travelers Cos., одна из крупнейших в стране компаний в сфере страхования имущества и бизнеса, в четвертом квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое, при этом скорректированный показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков. Акции Travelers подскочили в цене на 6,7%.

Стоимость бумаг SLB (ранее известная как Schlumberger) увеличилась на 2,2%. Нефтесервисная компания в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Truist Financial в четвертом квартале получил чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Цена акций банка ушла вверх на 4,1%.

Regions Financial в октябре-декабре снизил чистую прибыль на 43%, но результат превзошел ожидания экспертов. Бумаги банка подорожали на 3,7%.

Стоимость Spirit Airlines взлетела более чем на 17%. Авиакомпания сообщила, что перевозки в праздничный период были выше прогноза, и, вероятнее всего, выручка по итогам четвертого квартала будет на уровне или выше прогнозов экспертов.

Цена акций International Business Machines увеличилась на 2,8% и находится на максимальном уровне с 2017 года - $171,48. Аналитики Evercore улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка" и прогнознуют котировку до $200 со $165.

Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 395,19 пункта (на 1,05%) и достиг 37863,8 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 58,87 пункта (на 1,23%) и составило 4839,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 255,32 пункта (на 1,7%) - до 15310,97 пункта.