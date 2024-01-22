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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Китай в 2023 году сократил импорт пластмасс из РФ в денежном выражении на 19%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 19% в денежном выражении до $487,11 млн, сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР.

В том числе полиэтилена из РФ импортировано на $270,26 млн (-30,4% относительно 2022 года), полипропилена – на $141,45 млн (+13,1%), полистирола – на $1,97 млн (снижение в 11,4 раза), поливинилхлорида – на $18,13 млн (рост в 2,7 раза).

Экспорт пластмасс в РФ, напротив, вырос – на 20,1% до $4,45 млрд. В частности, КНР наблюдает увеличение денежных поступлений от реализации полиэтилена – до $190,5 млн (+29%), полипропилена – до $114,48 млн (+39,4%) и полистирола – до $62,87 млн (+43,5%). Экспорт ПВХ, напротив, снизился на 10,1% до $193,55 млн.

Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в 2023 году вырос на 15,9% до $706,21 млн, экспорт – на 46% до $2,26 млрд.

Китай
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