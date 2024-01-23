В Польше сообщили о поднятой в воздух авиации НАТО из-за действий дальней авиации РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает во вторник, что поднята в воздух авиация Польши и союзников по НАТО.

"Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация", - говорится сообщиении Оперативного командования в соцсети X.

Отмечается, что эта мера принята в связи с "интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации".

"Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается", - говорится в сообщении.