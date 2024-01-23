С сайта регулятора онлайн-игр в КНР исчез проект правил по ограничению расходов игроков

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Национальное управление прессы и публикации Китая (NPPA), главный регулятор игровой сферы страны, удалило со своего интернет-сайта проект новых правил, направленных на ограничение расходов пользователей в онлайн-играх, сообщает Nikkei Asia.

В декабре регулятор заявил, что хочет снизить чрезмерные расходы потребителей на игры, и представил свои предложения для общественного обсуждения сроком на месяц (до 22 января).

В правилах предлагалось, в том числе, запретить выдачу игрокам наград за ежедневный вход в игру, а также поощрения за то, что они тратят деньги на игру впервые или если они тратят деньги несколько раз подряд. Все это является традиционными механизмами стимулирования в онлайн-играх. Кроме того, предполагался запуск в играх "всплывающих окон", которые предостерегали бы пользователей от перерасхода средств на них.

Эксперты назвали удаление правил с сайта необычным шагом, который может означать, что проект будет изменен.

Котировки акции Tencent, лидера мирового рынка видеоигр, и еще одного китайского разработчика NetEase Inc. существенно снизились после декабрьского сообщения о намерениях NPPA, поскольку новые правила помешали бы им монетизировать игровые активы. По итогам торгов во вторник цена бумаг Tencent подскочила на 3,7%, NetEase - на 6%.