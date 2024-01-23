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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Встреча Лаврова и главы МИД Швейцарии продлилась чуть более часа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке завершилась.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча министров проходила в формате тет-а-тет, она длилась чуть более часа.

Согласно сообщению МИД РФ, размещенному на сайте ведомства, "с российской стороны даны принципиальные оценки продолжающегося устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов "нейтралитета", безоглядной поддержки Берном киевского режима". "Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке", - сказано в сообщении.

МИД информирует, что был также рассмотрен ряд практических вопросов с учетом "вахты" Швейцарии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2023-2024 годах.

Иньяцио Кассис МИД РФ Сергей Лавров Швейцария
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