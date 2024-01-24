Китай в 2023 году увеличил импорт живых крабов из РФ почти на треть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал 23,6 тыс. тонн живых российских крабов, что на 31% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла на 17% до $755 млн. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Шанхайского рыбного порта (Shanghai Changxing Island Fishing Port).

Этот порт стал ключевым пунктом ввоза живых российских камчатских крабов. В 2023 году сюда только этих крабов было доставлено около 2,3 тыс. тонн. Причем общий импорт живых морепродуктов увеличился в 5,3 раза по сравнению с предыдущим годом – в основном за счет российских крабов.

Как отметил Савельев, рост поставок оказал давление на цены, поэтому темпы роста стоимости ниже, чем темпы увеличения в натуральном выражении.

"Камчатский краб, транспортируемый морем, доставляется до Шанхая в течение трех дней после добычи и имеет высокую выживаемость", - сказал он.